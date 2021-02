L’indiscrezione si era diffusa nelle ultime ore, adesso c’è anche la conferma ufficiale: Sinisa Mihajlovic sarà a Sanremo 2021 insieme a Zlatan Ibrahimovic.

L’allenatore del Bologna, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, ha rivelato di aver sentito al telefono Amadeus, sottolineando come salirà sul palco dell’Ariston insieme all’attaccante del Milan.

La conferma di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha confermato la sua presenza a Sanremo 2021 durante la conferenza stampa pre Sassuolo-Bologna: “ci vado, con Ibra: stamattina ho sentito al telefono Amadeus. Due zingari che cantano, per fortuna che non c’è la gente: se ci sono due cose che non so fare sono ballare e cantare. Ibra forse balla meglio di me, ma a cantare male male. La mia canzone preferita? Ci sono tanti cantanti bravi, vi invidio, qui si sta bene. Mi piace “Io Vagabondo” dei Nomadi“.