Una dedica speciale, scritta da Wanda Nara per il suo Mauro Icardi. Parole dolci e anche un po’ piccanti scritte in occasione di San Valentino, la festa di tutti gli innamorati che ha coinvolto ovviamente anche l’attaccante del Paris Saint-Germain e sua moglie. Quest’ultima, per certificare il suo amore per Maurito, gli ha dedicato un post particolare, che gli avrà fatto sicuramente piacere.

LEGGI ANCHE: Video porno di Wanda Nara, la moglie di Icardi esce allo scoperto: “Google e Yahoo devono risarcirmi”

Il post di Wanda Nara

Questo il post di Wanda Nara dedicato a Mauro Icardi: “San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita… o semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ne ha voglia), preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio… è essere la migliore a letto… Tutto il resto lo compra con la sua carta… ti amo, Mauro”.