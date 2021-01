La notizia di un video porno di Wanda Nara ha fatto il giro del web qualche anno fa, scatenando un ridda di voci poi confermatesi infondate.

Una situazione che aveva destabilizzato e non poco l’argentina, che a distanza di tempo ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. “È vero che hai vinto in tribunale contro Google e Yahoo per averti mostrato in un video porno?” la domanda su Instagram di un follower, a cui Wanda Nara ha risposto “vero”, allegando una nota legale del suo avvocato Martin Leguizamon.

LEGGI ANCHE: Maradona, il retroscena shock sulla notte di sesso con Wanda Nara

Il risarcimento

In relazione alle voci sul video porno di Wanda Nara, la show girl argentina ha pubblicato una nota legale in cui vengono condannati Google e Yahoo a un risarcimento milionario. “La camera numero 2 del tribunale civile ha confermato una sentenza che condannava Google e Yahoo a risarcire Wanda Nara per i danni causati dalla diffusione di un video intimo che le era stato falsamente attribuito” si legge all’interno della nota. “Il tribunale nella sua sentenza sottolinea i gravi danni causati che indubbiamente minano il credito e l’onore della vittima. Ora Google e Yahoo devono solo depositare gli atti e pagare. Dopo l’interruzione giudiziaria, li costringeremo a farlo”.