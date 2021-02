Il rinnovo di Hamilton è ufficiale, l’accordo tra il campione del mondo e la Mercedes è stato firmato la settimana scorsa e annunciato nella giornata di oggi, chiudendo di fatto una telenovela andata troppo per le lunghe.

Tantissime le voci e le indiscrezioni accavallatesi nel corso degli ultimi mesi, tutte smentite da Toto Wolff ai microfoni di Auto Motor und Sport: “ho letto cose false. Anzi, direi assurde. Sono storie riguardanti Lewis che avrebbe chiesto una percentuale dei diritti televisivi di Mercedes o addirittura posto un veto su compagni di squadra. Queste cose non sono state per niente discusse. Avevamo raggiunto un accordo di massima, sulle cose più importanti, già a inizio anno. Il contratto, poi, è stato firmato la scorsa settimana“.

Un anno di contratto

Toto Wolff ha poi fatto chiarezza sulla durata del rinnovo di Hamilton, relativo solo alla stagione 2021: “accordarci per un solo anno è stata una decisione comune. Non volevamo continuare a discutere per sempre. Ma presto ci siederemo a un tavolo per capire come procedere nel 2022. La fondazione? Oltre a Lewis, rappresentanti del team vi parteciperanno. Li sosterremo con una quantità sostanziale di milioni e la selezione di progetti con cui possiamo ottenere un grandissimo impatto”.