La trattativa continua, i colloqui proseguono ma il rinnovo di Hamilton non arriva.

A distanza di più di un mese dalla fine del contratto con Mercedes, il sette volte campione del mondo non ha messo la firma sul nuovo accordo, rimanendo sulla carta un disoccupato di lusso. Una condizione che è destinata a mutare nei prossimi giorni, dal momento che il team di Brackley ha iniziato a mettere fretta a Hamilton, anticipando la dead-line inizialmente fissata per i test in programma in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

Rinnovo Hamilton: la nuova dead-line

Inizialmente Toto Wolff aveva sottolineato come il rinnovo di Hamilton sarebbe arrivato prima dei test in Bahrain del 12 marzo, ma nella giornata di ieri la Mercedes ha annunciato che presenterà la nuova W12 il 2 marzo alla presenza dei piloti. Dunque tra meno di un mese tutto dovrà essere chiaro, anche perché Lewis dovrà conoscere nelle prossime settimane la monoposto che i tecnici diretti da James Allison gli stanno preparando, magari scoprendo le novità al simulatore. Il cerchio dunque inizia a stringersi, il rinnovo di Hamilton ormai è sempre più vicino: una volta limati gli ultimi dettagli sarà tempo di annuncio.