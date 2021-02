Sono settimane vorticose quelle che stanno vivendo Lewis Hamilton e la Mercedes, con un rinnovo che non arriva e una trattativa che prosegue a oltranza. Il baronetto inglese ha ammesso di voler proseguire la sua avventura in Formula 1, andando a caccia di quell’ottavo titolo che lo lancerebbe nella leggenda, ma riguardo il suo futuro nulla può definirsi scontato.

Caccia alla leggenda

Il rinnovo di Hamilton non è tutt’ora arrivato ma nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciato, anche perché il campione del mondo non ha nessuna intenzione di smettere. Alternative non ce ne sono e nemmeno le prenderebbe in considerazione, per questo motivo l’unica soluzione è raggiungere un accordo con la Mercedes e firmare il benedetto rinnovo. Ma fino a quando? Difficile dirlo, soprattutto considerando quelli che sono gli obiettivi di Hamilton. Se dovesse ottenere l’ottavo titolo mondiale ed entrare nella leggenda, potrebbe anche dire basta e dedicarsi ad altro, chiudendo la sua avventura in Formula 1.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Hamilton, adesso c’è anche l’ammissione di Lewis: l’obiettivo… lo tradisce

Il momento del ritiro

Il rinnovo di Hamilton è pressoché imminente, ma quando arriverà invece il ritiro. Lo ha ammesso il pilota britannico al podcast ‘A Formula for Success di Crowdstrike’: “la Formula 1 è un posto molto competitivo. Tuttavia, quando salgo in macchina e abbasso la visiera ho un sorriso enorme stampato in faccia. E lo conservo nonostante sia in F1 da quasi 15 anni. Se un giorno vedo che smetto di sorridere o che semplicemente non mi piace più, allora quello sarà il momento in cui considererò di non andare avanti. Effettivamente abbiamo solo una vita e bisogna godersi ciò che si sta facendo in tutto e per tutto. Devi trovare la felicità ogni giorno nel tuo lavoro, questo ha avuto una grande importanza nella mia carriera. Sono sempre stato in grado di vivermi il momento, ma se questo non sarà più possibile allora dovrò smettere“.