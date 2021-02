Mario Draghi è stato incaricato da Sergio Mattarella di formare un nuovo Governo, che dovrà passare prima dalla fiducia del Parlamento e poi dall’individuazione dei ministri che andranno a comporre l’Esecutivo. Un compito arduo, preceduto da un colloquio avvenuto nelle scorse ore tra lo stesso Draghi e Giuseppe Conte, su cui si è soffermato quest’oggi l’ex Premier davanti ai giornalisti.

Le parole di Conte

Intervento chiaro e deciso quello di Giuseppe Conte, che si è scrollato di dosso le accuse di rappresentare un ostacolo alla formazione del nuovo Governo: “ieri ho incontrato Mario Draghi, è stato un colloquio lungo e molto aperto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di Governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede, i sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del Paese, affinché si possa formare un nuovo Governo per risolvere le urgenze”.