Sono giorni frenetici questi per Mario Draghi, l’uomo incaricato dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo Governo, con l’obiettivo di guidare l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria ed economica.

Prima l’ex presidente della BCE dovrà trovare la maggioranza, poi definire i nomi della sua squadra andando a creare un Esecutivo che potrebbe avvicinarsi a quello di Ciampi, con un mix di politici e tecnici. In tal caso Draghi si garantirebbe una solida base parlamentare, creando al tempo stesso una squadra d’elite.

I possibili ministri

In attesa che Mario Draghi formi il nuovo Governo, ecco quali potrebbero essere i possibili ministri scelti per far parte dell’Esecutivo:

ECONOMIA – Fabio Panetta, membro del board della Bce, molto stimato da Draghi. In lizza anche Dario Scannapieco, Lucrezia Reichlin e Ignazio Visco.

GIUSTIZIA – Marta Cartabia dovrebbe prendere il posto di Alfonso Bonafede, possibile anche un ritorno di Paola Severino.

INTERNI – Luciana Lamogese dovrebbe essere riconfermata, rimanendo al suo posto anche con Draghi.

SALUTE – Roberto Speranza spera nella riconferma, dal momento che ricopre un ruolo chiave in un momento decisivo per la lotta al coronavirus e per la campagna vaccinale

RAPPORTI CON LE REGIONI – Francesco Boccia corre anch’esso verso la riconferma, ma al momento è tutto in mano a Draghi.

LAVORO – Enrico Giovannini è il nome in cima alla lista di Draghi, l’ex presidente dell’Istat è anche gradito al Nazareno.

ESTERI – Elisabetta Belloni dovrebbe prendere il posto di Luigi Di Maio alla guida del ministero degli Esteri.

AGRICOLTURA – Teresa Bellanova dovrebbe riprendere il suo posto all’Agricoltura, visto che un ministero dovrebbe toccare a Italia Viva in un’ottica politica. E’ vivo però il ballottaggio con il collega Ettore Rosato.