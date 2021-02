Prosegue il giro di consultazioni di Mario Draghi, incaricato dal Presidente della Repubblica di formare un nuovo Governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte.

Nel pomeriggio di oggi, l’ex presidente della BCE avrebbe dovuto incontrare Silvio Berlusconi, ma il Cavaliere ha fatto sapere che non potrà partecipare all’incontro. La posizione di Forza Italia verrà comunque esposta a Mario Draghi dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini.

La nota di Forza Italia

A confermare l’assenza di Silvio Berlusconi alla consultazione con Mario Draghi ci ha pensato Forza Italia con una nota diramata nella tarda mattinata: “il Presidente Silvio Berlusconi non potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini“.