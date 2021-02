Una Premier League letteralmente dominata, primo posto saldamente in mano e ben dodici punti di vantaggio sulle inseguitrici, in attesa dei rispettivi impegni. Il Manchester City è senza dubbio il padrone indiscusso del campionato inglese, merito soprattutto di Pep Guardiola, capace di costruire una macchina perfetta capace di inanellare ben 14 vittorie consecutive in Premier. L’ultima sconfitta dei ‘Citizens’ risale allo scorso 21 novembre, giorno del ko subito contro il Tottenham per 2-0, da quel momento in poi niente più passi falsi, con 27 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni di cui 20 vittorie di fila.

In corsa su tutti i fronti

Una stagione fin qui perfetta per il Manchester City, che veleggia al primo posto in Premier League dopo aver staccato il pass per la finale di Carabao Cup e per i quarti di FA Cup. Anche l’accesso tra le migliori otto d’Europa è quasi in tasca, considerando lo 0-2 ottenuto nella gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Un percorso netto, preciso come un orologio svizzero, di quelli che solo Pep Guardiola sa costruire. La sua squadra è al momento la migliore in Europa per risultati ottenuti, più di Bayern Monaco e Atletico Madrid, che rappresentano le squadre più in forma in questa parte di stagione.

Record da battere

Sono tanti i record alla portata del Manchester City di Guardiola che, con le 20 vittorie consecutive ottenute in tutte le competizioni, punta al record della squadra gallese ‘The New Saints‘, arrivati nella stagione 2016/2017 alla stratosferica cifra di 27 successi di fila. I ‘Citizens’ viaggiano al momento al quinto posto, preceduti anche da Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid. Per quanto riguarda invece i successi consecutivi in Premier, che al momento sono 14 dopo quello di ieri contro il West Ham, il Manchester City insegue il record di 19 che appartiene al Bayern Monaco proprio di Guardiola, registrato nel 2013/2014. L’allenatore catalano detiene inoltre il primato di successi consecutivi anche in Liga e Premier League, rispettivamente con Barcellona (16 vittorie di fila nel 2010/2011) e Manchester City (18 vittorie di fila nel 2017/2018).

Difesa impenetrabile

Per spiegare lo strapotere del Manchester City non si può prescindere dai numeri, che spiegano in maniera esatta la perfezione di questa squadra, sia in fase offensiva che difensiva. Pep Guardiola ha costruito un ingranaggio perfetto, che si basa in primis su una difesa impenetrabile. Sono infatti 16 i gol subiti in stagione, solo sette nelle ultime venti gare. L’ultima rete il Manchester City l’aveva subita il 15 dicembre contro il West Bromwich, prima di capitolare ieri nel match contro il West Ham, vinto 2-1. Una difesa perfetta che sa anche far gol, come dimostrano le cinque marcature segnate in questa stagione da Ruben Dias e John Stones nelle 16 gare che hanno giocato in coppia, durante le quali hanno concesso solo tre gol al passivo.

Fattore Gundogan

Splendida dal punto realizzativo anche la stagione di Ilkay Gundogan, capocannoniere della squadra con 13 gol, di cui 10 segnati nelle ultime 20 partite vinte dal Manchester City. Una spina nel fianco per qualsiasi avversario, che ha permesso a Guardiola di portare a casa risultati importanti negli ultimi mesi. Tutto sembra girare alla perfezione nella macchina costruita da Pep Guardiola, che rischia davvero di riscrivere tutti i record di vittorie in Europa, confermando ancora una volta di essere uno dei migliori allenatori della storia.