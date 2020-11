Le voci continuano a rincorrersi, alimentando le indiscrezioni che vorrebbero Lionel Messi al Manchester City la prossima stagione. La volontà della Pulce è quella di lasciare i blaugrana e il club inglese potrebbe fare al caso suo, essendoci Pep Guardiola in panchina.

Proprio l’allenatore catalano ha parlato del possibile arrivo dell’argentino al City, spiazzando però tutti: “da tifoso del Barcellona vorrei che Leo Messi finisse la carriera con addosso la maglia blaugrana. Per ora Leo appartiene al Barcellona, un club al quale posso dire di essere molto grato. Non so cosa pensa, se voglia andarsene o meno. In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell’anno prossimo, non adesso. Mi piacerebbe ripetere quanto fatto dai ‘citizens’ negli ultimi tre anni. Cercheremo di fare il punto di settimana in settimana, alla fine vedremo cosa siamo in grado di raccogliere“.