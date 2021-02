José Mourinho non dimenticherà facilmente la sconfitta incassata dal suo Tottenham contro il Brighton, ma non per il risultato in sé, bensì per ciò che ha fatto un tifoso di Nuova Delhi.

Sahlil Arora è infatti riuscito a vincere 5mila sterline scommettendo sulla sconfitta degli Spurs e, per ringraziare lo Special One e la sua squadra, ha comprato una pagine dell’Enfield Independent con l’obiettivo di deriderli. Il tifoso ci ha fatto stampare sopra un trofeo e un messaggio eloquente: “caro Josè, questa pubblicità è stata pagata grazie alle 5mila sterline che ho vinto quando gli Spurs hanno perso con il Brighton. Ecco un trofeo Special per ringraziarti. E potrebbe essere l’unico che solleverai in tutta la stagione“.

Schiaffo a Mourinho

Intervistato poi dallo stesso Enfield Independent, il tifoso di Nuova Delhi ha proseguito nella sua invettiva contro Mourinho: “anche se aveva segnato una volta sola in stagione, io continuavo a dire a Trossard e a tutto il Brighton ‘su ragazzi, è solo il Tottenham’ ed ero sicuro che avrebbero fatto bene contro la squadra di Mou. Poi gli Spurs, beh, hanno fatto gli Spurs e io ho vinto 5mila sterline, quindi volevo ringraziarli. Sono certo che Josè e gli altri compreranno una copia dell’Enfield Independent dopo l’allenamento e quando lo faranno dentro ci sarà un trofeo per dire loro grazie. E magari troverà spazio nella loro bacheca vuota“.