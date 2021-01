Davvero sorprendente quanto accaduto nell’intervallo di Tottenham-Liverpool, match di Premier League giocato giovedì sera e terminato 1-3 a favore della squadra di Klopp.

Subìto il gol di Firmino al quarto minuto di recupero del primo tempo, José Mourinho non ci ha visto più e durante l’intervallo ha sostituito Serge Aurier, considerandolo il colpevole della rete subita. Una decisione presa dopo una lite scoppiata nello spogliatoio, che ha portato alla drastica decisione di Mourinho.

Tottenham-Liverpool: Aurier via dallo stadio

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, subito dopo la sostituzione Aurier ha abbandonato lo stadio, senza tornare in tribuna a seguire il secondo tempo di Tottenham-Liverpool. Una decisione sorprendente, figlia non solo della lite avvenuta nello spogliatoio, ma anche di alcune frizioni del passato, risalenti all’arrivo di Mourinho a Londra, quando criticò Aurier per le sue lacune difensive. Una situazione complicata, che rischia adesso di far scoppiare un caso nello spogliatoio del Tottenham.