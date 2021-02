Un grave lutto ha colpito Dayane Mello, modella brasiliana e attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Sui social infatti è stata diffusa la notizia della morte di Lucas Mello, fratello 27enne della show girl sudamericana, deceduto in circostanze al momento misteriose. L’annuncio è stato dato da Juliano Mello, altro fratello di Dayane: “oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello, ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”.

Il post con il fratello

Juliano ha poi pubblicato su Instagram anche una foto con Dayane e gli altri fratelli, accompagnandola a questa didascalia: “questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?”.

La notizia

Al momento Dayane Mello non è a conoscenza della morte del fratello, tutto le verrà comunicato nella giornata di oggi come giusto che sia. Toccherà poi a lei decidere come comportarsi, ma probabilmente deciderà di abbandonare il programma per raggiungere il Brasile e dare così l’ultimo saluto al fratello Lucas.