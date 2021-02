In un periodo intenso per la delicata situazione politica, Silvio Berlusconi ha trovato un po’ di tempo da dedicare al suo Monza. Il Cavaliere si è presentato in Brianza per il lancio del nuovo spot televisivo di WithU, sfruttando l’occasione per parlare non solo della sua società, ma anche di Milan.

Il derby

Interrogato sul derby contro l’Inter in programma domenica, Berlusconi ha svelato: “mi sono trovato senza volerlo a tifare per l’Inter, sono uno che ama molto la sua città. Naturalmente il cuore nel derby è milanista. È una milanesità che mi è venuta fuori naturale. Il mio cuore è milanista e rimarrà sempre milanista, ma mentre prima vedevo l’Inter non partecipavo all’emozione, ora quando è in campo da milanese tengo per l’Inter. Farò il tifo per il Milan, spero che vinca il derby. Ho tanti suggerimenti che vorrei dare all’allenatore, finora gli ho telefonato solo una volta per cose minore, magari ora gli farò un’altra telefonata”.

LEGGI ANCHE: Milan-Inter, DAZN prepara una settimana intensa: tanti contenuti inediti in vista del #Derbydeiderby

Il Monza e Balotelli

Silvio Berlusconi poi si è soffermato sul Monza e sulle prestazioni di Mario Balotelli: “ho notato che nelle ultime partite i nostri attaccanti, specialmente Balotelli, hanno toccato troppi pochi palloni. Penso che serva un nuovo modo di giocare, un cambio di modulo. Dobbiamo essere più coperti in difesa e ripartire più velocemente e con maggior profondità. Contro di noi si difendono tutti in tanti uomini e allora dobbiamo buttarci più spesso in area perché dove non è possibile fare gol possiamo trovare qualche rigore. Siamo partiti male perché abbiamo avuto nove titolari con il covid. Poi ci siamo ripresi. I ragazzi conoscono l’obiettivo e, se Boateng smette di sbagliare i rigori, penso che possiamo raggiungerlo“.