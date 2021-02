Su DAZN è cominciato il countdown! La piattaforma di streaming si prepara a trasmettere il #Derbydeiderby, in programma domenica 21 febbraio alle ore 15:00. Il pre-partita, dalle ore 14:30 su DAZN, vedrà protagonisti, in diretta da San Siro, Diletta Leotta e Federico Balzaretti, mentre al commento la coppia Pardo-Guidolin. E questo è davvero un appuntamento da non perdere. Mai negli ultimi anni si è arrivati al Derby di Milano come in questa stagione con le due squadre cittadine che si contendono la vetta della classifica.

Contenuti inediti

A una settimana dalla sfida più calda del campionato, DAZN racconta le emozioni che precedono il match con una serie di contenuti inediti che faranno battere il cuore dei tifosi rossoneri e nerazzurri. Si parte oggi con ‘In My Place’: sei tifosi di Milan e Inter hanno rivissuto l’emozione di salire di nuovo le scalinate di San Siro, il luogo che li fa sognare, sorridere e, a volte, anche piangere. Con DAZN hanno condiviso i ricordi che li legano a San Siro e soprattutto la voglia di poter tornare presto sugli spalti di quella che a tutti gli effetti definiscono ‘casa’. Domani, invece, Federico Balzaretti con il suo ‘Palla a Balza’ fa il punto su due giocatori che rendono l’attesa di questo derby ancora più tesa: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Tifosi vip

Si prosegue giovedì 18 febbraio con quattro tifosi vip che raccontano la loro fede calcistica a DAZN in chiave derby. Massimo Pericolo ed Ernia, rapper rispettivamente interista e milanista, parlano del recente successo col rap, dell’idolo Ronaldo il Fenomeno e dei gol di Comandini. Mentre Oliviero Toscani, fotografo interista di fama mondiale, racconta gli anni alla guida della comunicazione dell’Inter e Saturnino, il bassista milanista di Jovanotti, tra un aneddoto sull’Ombelico del mondo e l’altro, ricorda la prima volta allo stadio, quando si ritrovò seduto proprio sotto Silvio Berlusconi.

Theo Hernandez e Barella

La settimana si conclude venerdì 19 febbraio con due contenuti da non perdere: l’intervista esclusiva a Theo Hernandez, difensore che si è dimostrato decisivo per la squadra di Pioli sin dal suo debutto in maglia rossonera, e “Linea Diletta con Barella” dove il giovane centrocampista dell’Inter si racconta senza filtri e parla della sua carriera e dei sogni per il futuro.