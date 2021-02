Leicester-Liverpool la decide un’altra papera colossale di Alisson, il portiere brasiliano decide di consegnare la palla a Vardy sull’1-1, permettendogli di mettere dentro a porta vuota il gol del 2-1. Un errore colossale, che arriva a pochi giorni di distanza da quelli commessi nel match contro il Manchester City, segnale di come questo non sia affatto un periodo positivo per Alisson.

LEGGI ANCHE: Il tremendo lutto e poi la beffa: è morta mamma Elisabeth, ma Klopp non potrà partecipare al funerale

La partita

Terza sconfitta consecutiva per il Liverpool, che cede 3-1 in casa del Leicester, dopo essere addirittura passato in vantaggio con Salah. Le Foxes trovano tre reti tra il 79° e l’85°, prima Maddison pareggia e poi la coppia Vardy-Barnes completa la rimonta con la complicità di Alisson.