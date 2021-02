Un triste lutto ha colpito il Liverpool, che piange la morte della madre di Jurgen Klopp, scomparsa nella giornata di martedì all’età di 81 anni.

La signora Elisabeth non vedeva il figlio dal giorno del suo ottantesimo compleanno, a causa di quelle restrizioni anti-Covid che non permetteranno al manager tedesco nemmeno di partecipare al funerale. Un colpo tremendo per Klopp, che avrebbe voluto commemorare la madre nel modo giusto, dopo una vita dedicata a lei.

Lontano ma vicino

Jurgen Klopp ha comunque voluto ricordare la madre dopo la morte, pubblicando un dolce messaggio sul quotidiano tedesco Schwarzwaelder Bote: “ha significato tutto per me, una vera madre nel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore. Il fatto di non poter essere al funerale è dovuto al fatto che ci troviamo in tempi terribili, ma quando le circostanze lo consentiranno, gli farò la meravigliosa commemorazione che merita“. La signora Elisabeth aveva spostato Norbert Klopp nel 1960, da quella unione sono poi nati tre figli: Stefanie, Isolde e appunto Jurgen.