Un gesto semplice ma significativo, un regalo comune ma comunque apprezzatissimo. David Beckham e la moglie Victoria hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla famiglia Bryant, costretta a trascorrere il secondo San Valentino senza Kobe e la figlia Gianna.

Per questo motivo, i coniugi inglesi hanno inviato tre bellissimi mazzi di rose a Vanessa Bryant e alle figlie Natalia, Bianka e Capri. Un regalo apprezzatissimo dalla vedova di Kobe, che ha postato alcune foto dei fiori sui social, ringraziando David e Victoria Beckham per il dolce pensiero.

L’amicizia

Un rapporto stretto e sincero quello nato tra Kobe Bryant e David Beckham, diventati amici quando l’inglese si è trasferito negli Stati Uniti per giocare in MLS. Da quel momento in poi, la relazione tra i due si è cementata, con l’ex calciatore che è rimasto sempre vicino al cestista americano, soprattutto nei momenti di difficoltà. Dal momento della morte di Kobe, l’attenzione di David Beckham si è spostata sulla famiglia Bryant, con la quale è rimasto un tenero rapporto rinsaldato dalla tragedia che ha colpito Vanessa e le sue figlie.