Le cause dell’incidente che ha portato alla morte di Kobe Bryant, della figlia Gigi e di altre sette persone sono state rese note all’interno di una perizia diffusa oggi dal National Transportation Safety Board.

Lo schianto, avvenuto il 26 gennaio 2020, si è verificato per colpa del pilota Ara Zobayan, che ha attraversato volontariamente la perturbazione ignorando il divieto. Una scelta costata la vita a nove persone, tra cui Kobe Bryant e la figlia Gianna.

LEGGI ANCHE: Nuova avventura per la figlia di Kobe Bryant, passo importante per la primogenita Natalia

L’accusa

La perizia del National Transportation Safety Board ha fatto luce sulle cause dell’incidente che ha portato alla morte di Kobe Bryant e della figlia, ma la vedova Vanessa ha comunque puntato il dito contro la società proprietaria dell’elicottero, sul quale non era installata la ‘scatola nera’, ritenuta non necessaria. La battaglia legale è lontana dal concludersi, la famiglia Bryant e i parenti delle altre vittime non hanno intenzione di arrendersi finché non verranno accertate le eventuali responsabilità