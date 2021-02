La lotta al Coronavirus è ancora nella fase calda, la malattia non è sconfitta e i casi giornalieri stanno lì a confermarlo. Per questo motivo, Walter Ricciardi ha chiesto un lockdown totale da applicare in Italia, assestando così un duro colpo al virus.

Parole chiare e nette quelle del consigliere del ministro della Salute, intervenuto all’Ansa per esprimere le proprie preoccupazioni: “è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata. Va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale. E’ evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana“.

No alla riapertura degli impianti da sci

Walter Ricciardi poi si è soffermato sulla riapertura degli impianti da sci, esprimendo la propria contrarietà: “in questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia e gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti. Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio ‘passando’ dagli impianti di risalita in Svizzera“.