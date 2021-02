La pubblicazione del contratto di Messi ha mandato su tutte le furie non solo il giocatore, identificato come la rovina del Barcellona, ma anche il club stesso che ha minacciato ritorsioni legali nei confronti del quotidiano ‘El Mundo’.

A distanza di poco più di 24 ore dal clamoroso scoop, è partita la caccia alla talpa che ha passato l’accordo tra la Pulce e la società blaugrana. Il contratto era in mano a quattro soggetti: il Barcellona, Messi, gli avvocati che lo hanno stilato e la Liga. Escludendo quest’ultima e la famiglia dell’argentino, sul tavolo restano due ipotesi e quella che conduce al club blaugrana è la più verosimile.

Accuse al Barcellona

Il Barcellona si è affrettato subito a negare qualsiasi coinvolgimento, minacciando di adire le vie legali contro El Mundo, che ha pubblicato il contratto di Messi in prima pagina. La dirigenza con cui il giocatore ha firmato l’accordo però non è più in carica e, come se non bastasse, i rapporti con l’ex presidente Bartomeu sono ai minimi storici. Difficile lanciare accuse senza avere la benché minima prova, ma ciò che è certo è che i candidati alla presidenza del Barcellona sono intervenuti per difendere Messi, il quale però difficilmente a questo punto resterà in Catalogna, chiudendo in maniera pessima una storia durata ben 21 anni.