Lo stipendio di Messi in questi ultimi quattro anni di Barcellona ha superato il mezzo miliardo di euro, una cifra pazzesca rivelata da ‘El Mundo’, entrato in possesso del contratto per poi diffonderlo senza la minima remora. Dalle cifre inserite nell’accordo, si evince come il club catalano si sia incredibilmente svenato per trattenere la Pulce, che ha intascato in quattro anni precisamente 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni lordi a stagione. Una cifra monstre, venuta a galla probabilmente per certificare la rottura tra il Barcellona e Messi, un punto di non ritorno a pochi mesi dalla scadenza.

LEGGI ANCHE: Futuro Messi, la strada verso il Paris Saint-Germain è ormai tracciata: l’ultimo indizio lo conferma

Stipendio Messi: i dettagli del contratto

Con il contratto firmato nel 2017, il Barcellona ha garantito a Messi uno stipendio da nababbo, inserendo nell’accordo la pazzesca cifra di 555.237.619 euro, quasi 139 milioni a stagione. Ma come si è arrivati a questo numero incredibile? El Mundo rivela come all’interno del contratto ci siano due premi: uno alla firma da 115 milioni di euro e uno ‘fedeltà’ da 80 milioni di euro. Nonostante alcune clausole fossero variabili, Messi comunque si è portato a casa il 92% del totale, dunque 511 milioni di euro in quattro anni, che fanno 127.7 milioni a stagione.

Addio certo

La fonte da cui ‘El Mundo’ ha ricevuto questo documento è anonima, ma non è difficile da credere che possa essere stato qualcuno all’interno del Barcellona, deciso a spiattellare lo stipendio di Messi per far capire quanto il club sia andato incontro all’argentino, senza che quest’ultimo negli ultimi anni ricambiasse sul campo. Anzi, la scorsa estate il ‘dieci’ ha anche chiesto di essere ceduto, tradendo la fiducia del Barcellona. Il finale adesso è già scritto, un addio che lascerà tutti col sorriso sulle labbra, chiudendo una lunga storia che avrebbe senza dubbio meritato un finale migliore.