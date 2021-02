Condizioni Fernando Alonso, niente riposo per lo spagnolo: già si allena dopo l’incidente [FOTO]

Le condizioni di Fernando Alonso migliorano a vista d’occhio, il pilota spagnolo infatti è già tornato ad allenarsi, seppure gradualmente, a distanza di pochi giorni dalle dimissioni dall’ospedale di Berna.

Il driver di Oviedo non ha perso tempo e, appena possibile, ha messo gli abiti sportivi per riprendere gli allenamenti in vista della stagione di Formula 1, dimenticando la frattura alla mandibola riportata dopo il tremendo incidente

Il post social di Fernando Alonso

Le proprie condizioni le ha svelate proprio Fernando Alonso con un post pubblicato sui propri canali social: “vitamina D, elastici e alcune passeggiate per mantenere alto il livello. Felice di tutto e grato per i vostri messaggi”. Niente benda in viso ma un’espressione un po’ provata, niente comunque che possa fermarlo nel suo percorso di recupero, che lo porterà a salire sulla monoposto del Team Alpine già in Bahrain per il primo GP della nuova stagione.