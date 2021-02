Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Fernando Alonso, reduce dal brutto incidente che lo ha visto protagonista giovedì scorso nei pressi di Lugano.

Lo spagnolo è stato dimesso nelle scorse ore dall’ospedale di Berna, dove è stato operato venerdì per la riduzione di una frattura alla mascella superiore. Trascorso un periodo di osservazione, Alonso ha potuto lasciare la struttura sanitaria elvetica, come confermano le immagini scattate da un tifoso trovatosi nei pressi dell’ospedale al momento delle dimissioni dello spagnolo.

Fernando Alonso has been discharged from hospital 🙌🏼 #F1 https://t.co/CujGHeRKeg — Planet F1 (@Planet_F1) February 15, 2021

Le parole del tifoso

Interrogato dal sito 20 Minutes, il tifoso che ha scattato la foto a Fernando Alonso ha rivelato: “sembrava completamente normale, assolutamente in forma. Non sembrava affatto ferito. Naturalmente non ho visto la sua ferita alla mascella perché la maschera copriva tutto. L’ho riconosciuto subito. Sono un grande appassionato della Formula 1 quindi, naturalmente, sapevo che aspetto aveva. E poiché ha avuto un incidente, era logico che fosse in ospedale. Veniva dall’odontoiatria e andava nella parte principale dell’ospedale. Era accompagnato da un medico”.