Il mercato del Monza ha regalato nelle ultime settimane parecchi colpi di scena, Adriano Galliani ha messo a disposizione di Brocchi una rosa altamente competitiva con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie A.

Il lavoro dell’amministratore delegato del club brianzolo non si è però esaurito, dal momento che sono già partite le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Il nome in cima alla lista di Galliani è quello di Franck Ribery, che difficilmente rinnoverà con la Fiorentina il contratto in scadenza a giugno.

Carta Boateng

Il Monza per arrivare a Franck Ribery potrebbe sfruttare la carta Kevin-Prince Boateng, molto amico dell’attaccante francese. I due si conoscono bene e il ghanese potrebbe convincere l’ex Bayern a iniziare una nuova avventura in Brianza, nel caso in cui arrivasse la promozione in Serie A. Galliani aveva tentato anche di portare Ribery al Monza in questa sessione di mercato, salvo poi decidere di puntare su Marco D’Alessandro. Nei prossimi mesi però la trattativa potrebbe ripartire, a quel punto Galliani difficilmente si farà scappare un giocatore che, a 38 anni, è ancora capace di fare la differenza.