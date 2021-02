Ansia e preoccupazione per Silvio Berlusconi, costretto a tornare a Milano nella serata di ieri dopo una caduta che lo ha visto protagonista nella sua residenza romana.

Il Cavaliere non ha riportato gravi danni, accusando solo una forte contusione al fianco che ha spinto il leader di Forza Italia a rientrare in fretta e furia a Milano per compiere gli accertamenti del caso. Berlusconi ha trascorso la notte presso la clinica ‘La Madonnina‘ e, in mattinata, è stato dimesso.

La nota di Forza Italia

Questa la nota con cui Forza Italia ha reso nota la caduta di Berlusconi: “Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Dopo una notte trascorsa presso la clinica ‘La Madonnina’, Berlusconi è stato dimesso questa mattina e ora è già a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento europeo“.