Vigilia di campionato per il Bologna, che venerdì scende in campo contro il Benevento per l’anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A.

Una sfida delicata per i rossoblù, reduci dalla grande vittoria di Parma, che ha certificato l’ottimo momento della squadra emiliana. Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la sfida contro i campani, partendo da… Inzaghi: “Pippo è un amico vero, gli scrissi prima ancora che mi chiamassero a sostituirlo, quando uscì la notizia sui giornali. Ricordo quando venne alla mia partita d’addio dopo aver giocato contro il Liverpool. In campo lo minacciavo, ma siamo molto legati. L’esonero può succedere a tutti, ora si è ripreso e sta facendo bene. Sono felice di rivederlo“.

La battuta su Dijks

Mihajlovic poi si è soffermato sui singoli, partendo dalla questione Orsolini: “non giocherà, ci sarà di nuovo Skov Olsen. Barrow? Per affermarsi dovrà fare altre 6-7 doppiette come l’ultima, ma siamo contenti che sia sbloccato e speriamo che continui così. Sansone è tornato a disposizione, Poli è pronto ma non posso fare a meno di Schouten, anche se è diffidato. Dijks? Ha un taglio sul piede, sono guarito prima io dalla leucemia che lui da questo problema“.