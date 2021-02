Le conferenze stampa di Sinisa Mihajlovic regalano sempre spettacolo e, quella svoltasi oggi alla vigilia di Parma-Bologna, non ha tradito le attese.

L’allenatore serbo ha analizzato vari tempi, partendo dal mercato appena concluso: “qui a Bologna non si deve venire per fare numero, sennò avremmo preso 4-5 giocatori a caso e in più. Noi prendiamo calciatori che ci servono, funzionali, prenderne sei non è rinforzarsi, è aumentare numericamente la rosa. Niang? Se non è qui non è colpa mia o della società: lo conosco bene, se non è arrivato a Bologna è perché qualcosa dal punto di vista umano non ci ha convinto e a volte quello conta più dell’aspetto tecnico“.

“Il calcio fa miracoli”

Nel corso della conferenza stampa pre Parma-Bologna, Mihajlovic ha poi fatto un punto sull’aria che si respira nell’ambiente rossoblù: “non so se la piazza è arrabbiata: io vado da qui all’hotel, e qui siamo sereni e ottimisti. Abbiamo vissuto anche tempi peggiori mi pare, per come abbiamo giocato in queste venti partite meritavamo certamente di più. In questo campionato si vedono certe cose e certe squadre che, davvero, ti vien sempre più da pensare che il calcio faccia miracoli“.