Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono la coppia del momento, soprattutto per la gravidanza della show-girl argentina, annunciata qualche giorno fa ai giornali di gossip italiani.

La conduttrice e modella sudamericana ha rivelato ai microfoni di Verissimo anche il sesso del nascituro, che sarà una femminuccia e si chiamerà Luna Marie: “aspetto una bambina. Si chiamerà Luna Marie. Sognavo fosse una femminuccia, nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Avevo smesso di credere nell’amore, oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino“.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez è incinta? La sorprendente rivelazione: “è già al terzo mese di gravidanza”

Bambino perso

Sorrisi ma anche un velo di tristezza, legato all’interruzione di un’altra gravidanza: “ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato“.