Belen Rodriguez è incinta, l’indiscrezione è sorprendente e ha sconquassato il mondo del gossip italiano.

A renderlo noto è Novella 2000, che ha addirittura sottolineato come la show girl argentina sia già al terzo mese di gravidanza. Il padre? Neanche a dirlo è Antonino Spinalbese, compagno dell’ex moglie di Stefano De Martino, già madre del piccolo Santiago. L’amore tra Belen e il suo fidanzato pare sia sfociato in questa bella notizia, che ancora la coppia non ha ufficializzato.

Belen è incinta

Secondo quanto riferito da Novella 2000, Belen Rodriguez sarebbe al terzo mese di gravidanza: “chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”. Nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita dai diretti interessati, che potrebbero uscire allo scoperto nei prossimi giorni annunciando al mondo il frutto del loro amore.