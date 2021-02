Il tempo delle cavolate è finito: Balotelli adesso dimostri di essere (finalmente) cresciuto

Finally Mario. E’ l’account Twitter di Balotelli ma adesso è diventata anche l’esclamazione dei tifosi del Monza, che finalmente possono iniziare a godersi i gol del proprio bomber.

La testata che ha piegato il Chievo è servita alla squadra di Brocchi a rimanere aggrappata al secondo posto, a soli tre punti dalla capolista Empoli. Una posizione che, al momento, vedrebbe il Monza promosso in Serie A, anche se la strada è ancora lunga e gli ostacoli tutt’altro che semplici da superare.

Un Super Mario in più nel motore

Il Monza sembra aver risolto finalmente i propri problemi offensivi, ritrovando Mario Balotelli dopo un periodo complicato, caratterizzato da infortuni e una scarsa forma fisica. Quando l’ex Milan però ingrana, è complicato da fermare: due partite da titolare e due gol per Super Mario, valsi esattamente sei pesantissimi punti contro Salernitana e Chievo Verona. Brocchi ha finalmente trovato l’attaccante che cercava, quello capace di trascinare la squadra e sfondare le reti avversarie. Non ci sono riusciti finora Gytkjaer e Maric, così come non è pronto per farlo nemmeno Diaw: motivi in più per affidarsi alle capacità di Balotelli, la cui classe potrebbe essere la chiave giusta per ‘aprire’ la Serie B.

Ambiente

L’ambiente è quello giusto, Mario Balotelli non poteva trovare di meglio in Brianza. Nella dirigenza Berlusconi e Galliani, che gli hanno sempre dimostrato il proprio affetto, Christian Brocchi in panchina che sa come gestirlo e Kevin-Prince Boateng in campo a fargli da fratello maggiore. Una corazza fondamentale utile a proteggere Balotelli dall’esterno e a spingerlo a concentrarsi solo sul campo, dove il suo compito sarà quello di trascinare il Monza in Serie A. La piazza e la società ci credono, tocca a Balotelli cambiare passo e trasformare quel sogno in realtà.