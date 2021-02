In una serata perfetta per l’Atalanta, al termine della quale è arrivata la qualificazione alla quinta finale di Coppa Italia della propria storia, c’è spazio anche per una punta di veleno.

La regala Gian Piero Gasperini al Papu Gomez, ormai fuori dai radar nerazzurri dopo il suo passaggio al Siviglia. Nella notte in cui i bergamaschi battono il Napoli, anche l’argentino si toglie la soddisfazione di battere il Barcellona di Messi in Coppa del Re, imponendosi 2-0 nella semifinale d’andata. Un risultato che spinge i cronisti a stuzzicare Gasperini, che non si esime dal regalare una frecciatina al suo ex giocatore.

La frecciata di Gasperini

Spazientito per la domanda sul Papu Gomez nella notte della festa dell’Atalanta, Gasperini non si trattiene e attacca: “il Papu balla a Siviglia? Forse l’avete dimenticato, ma è qui che ha iniziato a ballare. E comunque è strano che in una serata del genere per l’Atalanta, con un Pessina così, mi chiediate di Gomez“. Proprio Pessina infatti è il protagonista della serata del Gewiss Stadium, due gol e anche i complimenti dell’ad Luca Percassi: “ha un’intelligenza particolare e grandi capacità di apprendere quello che Gasperini gli sta insegnando. Si sta completando, e mi piace sottolineare che l’Atalanta è figlia anche di investimenti come quello fatto su di lui: si è venduto quando era il momento giusto per vendere e comprato quando era giusto comprare“.