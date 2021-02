Mario Balotelli è tornato all’attacco del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo la decisione di non squalificare Alda D’Eusanio, colpevole di aver pronunciato una frase razzista. La concorrente nei giorni scorsi si era lasciata andare ad un’espressione eloquente (“non vedo negri in giro“), scatenando prima la reazione di Enock e poi del fratello Mario Balotelli.

La reazione di Super Mario

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto al pubblico a casa di decidere se squalificare o meno Alda D’Eusanio per la frase razzista. La gente a casa ha deciso di salvarla, scatenando così la reazione stizzita di Mario Balotelli sui social: “il non senso di un programma visto da tanti è incredibile, e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste“.