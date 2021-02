Mario Balotelli si è scagliato pesantemente contro Alda D’Eusanio, colpevole di aver utilizzato un’espressione razzista all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Coinvolta in una discussione, la concorrente si è lasciata andare a una frase tremenda: “vedi qualche negro?“, scatenando dunque la reazione prima di Enock e poi del fratello Mario Balotelli.

Il post di Super Mario

Utilizzando i propri canali social, Mario Balotelli si è scagliato contro Alda D’Eusanio usando parole pesantissime: “mio fratello Enock mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia… perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora? Fuori da qualsiasi programma a vita“.