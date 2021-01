Ieri la diffida sui social e la precisazione sul proprio rapporto con Nicolò Zaniolo, oggi una leggera correzione ma comunque un intervento per ribadire come tra lei e il giocatore della Roma non ci sia nulla.

Madalina Ghenea è tornata alla carica oggi, parlando bene del giovane calciatore giallorosso, ma mettendo l’accento su un punto importante: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni“.

Zaniolo via dai social

Intanto, nel pomeriggio Nicolò Zaniolo ha fatto sapere mediante l’account social della madre di aver chiuso i propri profili, per isolarsi dal mondo esterno. Una decisione a sorpresa, spiegato a chiare lettere: “visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, vi abbraccio“.