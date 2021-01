Il caos scoppiato intorno a Nicolò Zaniolo ha generato nella giornata di oggi una durissima lite tra Gabriele Parpiglia e Francesca Costa, madre del giocatore della Roma.

I due sono intervenuti a Radio Radio per parlare di quanto avvenuto negli ultimi giorni, con la gravidanza di Sara Scaperrotta seguita dalla fine della storia con Zaniolo, fidanzatosi poi con Madalina Ghenea.

La lite in diretta radio

Gabriele Parpiglia è intervenuto a Radio Radio quando la mamma di Zaniolo era già in collegamento, attaccandola immediatamente e mettendola in difficoltà: “da quanto tempo erano in crisi? Ricorda cosa ha scritto Zaniolo sui social il 5 dicembre? Lei si sta tradendo con quello che dice, è evidente che ha detto bugie. Dovete far calare il silenzio su questa vicenda, lei non dovrebbe neanche intervenire in radio, sono cose extracalcistiche. Se sono in buoni rapporti con la famiglia chiamasse la zia di Sara. Io ho parlato anche con Sara, ma la smetta, c’è una gravidanza di mezzo e lei parla di Instagram, si vergogni