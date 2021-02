Nella cinque giorni di test svolti dalla Ferrari questa settimana a Fiorano, il grande assente è stato senza dubbio Antonio Giovinazzi.

Il pilota di Martina Franca non è stato tenuto in considerazione dai vertici del Cavallino, nonostante faccia parte della scuderia di Maranello. Oltre a Leclerc e Sainz, che rappresentano la line-up della Ferrari nel Mondiale 2021, sulla pista di Fiorano si sono alternati Mick Schumacher, Giuliano Alesi, Robert Shwartzman e Marcus Armstrong ma non Antonio Giovinazzi.

La replica di Giovinazzi

Antonio Giovinazzi è stato interrogato sulla questione ai microfoni di Crash.net, senza però che il drive pugliese sollevasse alcun polverone: “per ora non ci voglio pensare, né voglio sprecare le mie energie per decisioni che non mi riguardano. Voglio semplicemente rimanere concentrato su me stesso, come faccio sempre. Intendo migliorarmi, poi vediamo cosa succederà. Pensare a quello che fanno altri piloti non è qualcosa che mi rende un pilota migliore, semplicemente non serve a nulla. Poi chiaramente nessuno ha la palla di vetro, non si sa mai cosa possa succedere: per ora sono concentrato a far bene con l’Alfa Romeo. Sono parte della famiglia Ferrari, certo, ed è bello sentire il suo supporto anche per le prospettive di carriera”.