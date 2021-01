Brescia-Monza non poteva essere una partita come tutte le altre per Mario Balotelli, dal momento che la scorsa stagione ha indossato la maglia del club di Cellino che rappresenta anche la squadra della sua città.

La storia d’amore tra le parti non è finita bene, per questo ieri i tifosi bresciani hanno indirizzato a Balo uno striscione molto duro: “Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi vali zero uomo senza dignità”. Parole a cui Super Mario ha replicato, pubblicando una Instagram Story sul proprio account.

LEGGI ANCHE: Brescia-Monza, Balotelli costretto a parcheggiare fuori dallo stadio

La replica di Balotelli allo striscione

Mario Balotelli ha postato la foto dello striscione che gli è stato rivolto dai tifosi prima di Brescia-Monza, per poi rispondere in modo schietto: “Curva Nord: sapete quante cose avrei da dirvi a riguardo di “chi sapete voi”? Le mie prestazioni dell’anno scorso, sono d’accordo con voi, sono state non da Mario e il mea culpa l’ho fatto, ma posso dirvi che sono state anche tanto condizionate da questo personaggio che purtroppo non ama questa città e che di sicuro non ama questa bandiera e per certo non ama voi. Sono stato zitto fino ad ora proprio perché ho la dignità e sono uomo e rispetto la dignità e l’amore per questa città e bandiera. Mi spiace sia finita così, mi spiace questo striscione, ma la verità è che Brescia era e sarà sempre casa mia e Brescia avrà sempre il mio rispetto. Forse questo striscione (posso anche capirlo dal momento che siete ignari di ciò che internamente è veramente successo) sarebbe stato più corretto scriverlo a chi sapete voi… perché lui è la persona senza rispetto neanche per i suoi giocatori. Buona notte e sempre Brescia nel cuore. Comunque sia vi voglio bene”.