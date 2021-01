Marc Marquez procede nel suo recupero dopo la terza operazione alla spalla destra, ma non è ancora certo quando lo spagnolo potrà tornare in sella alla sua Honda.

Sicuramente salterà le prime gare della stagione 2021, rientrando presumibilmente negli appuntamenti inseriti a cavallo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Non è chiaro come il team HRC deciderà di sostituire Marc Marquez, l’ipotesi Dovizioso resta sul tavolo ma, secondo Stefan Bradl, non scalda più di tanto i vertici della Honda.

La rivelazione di Bradl

Al momento i contatti tra la Honda e Dovizioso non sono stati allacciati, dunque sembra complicato che possa accadere nelle prossime settimane. Stefan Bradl si è detto convinto che il forlivese non sostituirà Marc Marquez, ammettendolo ai microfoni di Speedweek: “da quel che ho sentito da HRC, c’è l’intenzione di proseguire come si è concluso lo scorso anno. Mi sto preparando al meglio per la nuova stagione, fisicamente sono in ottima forma e sono pronto sia per i test che per la prima gara, se dovesse toccare a me”.