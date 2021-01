Buone notizie per Marc Marquez, il pilota della Honda oggi si è sottoposto ad un controllo presso l’Ospedale di Madrid, per valutare le condizioni della sua spalla destra.

L’esame si è reso necessario essendo passate sei settimane dall’operazione, avvenuta lo scorso 3 dicembre. Secondo quanto rivelato dalla Honda, il recupero procede bene ma bisognerà attendere ancora un bel po’ prima di vedere Marquez in moto.

La nota della Honda

La Honda ha diramato una nota ufficiale oggi per rivelare l’esito del controllo svolto oggi da Marc Marquez: “oggi Marc Márquez si è recato all’ospedale Ruber Internacional di Madrid per un controllo medico. L’otto volte campione del mondo si è recato in visita sei settimane dopo l’intervento operato il 3 dicembre per una pseudoartrosi infetta dell’omero destro. Per il momento è stata confermata una soddisfacente evoluzione clinica e radiografica. Marquez proseguirà con il trattamento antibiotico specifico e con un programma di recupero funzionale adattato alla sua situazione clinica”.