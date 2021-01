Il 2020 non è stato particolarmente fortunato per Marc Marquez, costretto a saltare l’intero Mondiale di MotoGp a causa di un infortunio alla spalla capitatogli a Jerez.

Lo spagnolo ha subito ben tre operazioni alla stessa articolazione, di cui l’ultima potrebbe fargli perdere anche le prime gare del 2021. Un’assenza prolungata su cui si è soffermato Loris Reggiani, ex pilota del Motomondiale dal 1980 al 1995, che ha postato sui social un messaggio alquanto controverso che ha fatto molto discutere.

Il post di Loris Reggiani

Secondo l’ex pilota italiano, a giocare un brutto scherzo a Marc Marquez è stato il ‘karma’, come spiegato proprio da Reggiani nel suo post: “il Karma… Nel 2015 Marc Marquez decide che Rossi non deve vincere quel mondiale e riesce a farglielo perdere. Nel 2020 avrebbe dovuto vincere il mondiale che lo portava a pareggiare i conti con Valentino ma… Il Karma…”. Parole che hanno infiammato i tifosi, tanto da generare numerosi like e una quantità esagerata di commenti, suddivisi tra sostenitori di Rossi e di Marquez.