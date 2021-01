La Royal Rumble 2021, giunta ormai alla sua 34ª edizione, rappresenta certamente uno degli appuntamenti più attesi e avvincenti dell’anno per la WWE.

Quest’anno, sarà la notte tra il 31 gennaio e l’1 febbraio ad ‘ospitare’ questo prestigioso avvenimento, inserito tra i ‘Big Four‘ della WWE insieme a WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series. La ‘road to WrestleMania’ inizia proprio domenica prossima davanti al pubblico del WWE Thunderdome al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida): un evento in pay-per-view trasmesso sul WWE Network.

LEGGI ANCHE: L’emozione della Royal Rumble, Daniel Bryan si racconta a SportFair: “che tensione perima di entrare”

L’attesa per la Royal Rumble 2021 è alle stelle, i tifosi sono impazienti di vedere come si concluderà, preparandosi ad un evento senza esclusione di colpi. Stando alle anticipazioni diffuse da WrestleVotes, pare che la WWE stia pensando ad un finale etichettato dal sito statunitense come spaventoso: “ci scusiamo se non abbiamo molto dettagli in merito, ma abbiamo sentito una nostra fonte, e da quanto ci hanno detto la Royal Rumble maschile può finire in un modo che è stato definito spaventoso”. Un modo per aumentare l’attesa per un evento che, senza dubbio, regalerà numerosi colpi di scena.

Sorry for the lack of details here but still noteworthy IMO; had a brief conversation earlier with a source regarding the Men’s Royal Rumble match. They said quote:

“There’s a finish that scares the death out of me. And it’s legitimately getting heavy consideration” yikes.

— WrestleVotes (@WrestleVotes) January 27, 2021