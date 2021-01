Sta facendo molto discutere il comportamento di Cristiano Ronaldo che, in occasione del compleanno della fidanzata Georgina, ha violato le norme anti-Coronavirus contenute nell’ultimo Dpcm.

Il portoghese e la compagna hanno infatti lasciato il Piemonte per recarsi in Valle d’Aosta, precisamente a Courmayeur, nonostante gli spostamenti tra Regioni siano vietati dal decreto in vigore. I due hanno poi soggiornato in un hotel apparentemente chiuso, per poi concedersi una passeggiata in motoslitta, ultimo svago prima di rientrare a Torino.

L’indagine dei carabinieri

Il comportamento di Cristiano Ronaldo è finito sotto la lente di ingrandimenti dei carabinieri del Gruppo Aosta, che stanno conducendo accertamenti sul caso per procedere eventualmente a sanzionare i trasgressori. Verrà ascoltato nei prossimi giorni il proprietario dell’hotel, successivamente si passerà all’analisi dei video postati in rete, rimasti a disposizione di tutti dopo la tardiva cancellazione.