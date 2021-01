Cristiano Ronaldo ha violato l’ultimo DPCM del premier Conte, approfittando della mancata convocazione per il match di Coppa Italia tra Juventus e Spal per andare a Courmayeur con la fidanzata Georgina Rodriguez.

Peccato però che il comune si trovi in Valle d’Aosta, non raggiungibile dunque da Torino a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, che vietano gli spostamenti tra Regioni. CR7 invece ha raggiunto ugualmente Courmayeur insieme alla fidanzata Georgina per festeggiare il suo compleanno, pernottando in un albergo della zona ufficialmente chiuso. Oggi i due hanno approfittato della nevicata per fare un giro in motoslitta, per poi rientrare a Torino.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo e la rivelazione di mamma Dolores: “mangia una pizza e poi…”

Multa in arrivo?

Cristiano Ronaldo e la fidanzata non sono stati bloccati al passaggio tra Piemonte e Valle d’Aosta, ma è probabile che nei prossimi giorni arriva una sanzione nei confronti del portoghese, che sicuramente non avrà problemi a pagare. L’attaccante della Juventus è stato tradito da alcuni video postati sui social che, nonostante siano spariti dopo qualche minuto, hanno velocemente fatto il giro del web.