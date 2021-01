Il Paris Saint-Germain è in ansia per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappé, l’attaccante francese infatti sta discutendo il rinnovo di contratto con il club parigino, ma al momento non sembra convintissimo di voler firmare. Il numero 7 parigino si è soffermato sulla trattativa con la società dopo la vittoria ottenuta contro il Montpellier, un rotondo 4-0 di cui due gol portano la firma di Mbappé.

Il futuro di Mbappé

Interrogato sul proprio futuro, Mbappé ha rivelato: “con il club stiamo parlando e io sto riflettendo su cosa fare, se alla fine dovessi rinnovare resterei qui per tanti anni. Qui sono felice, lo sono sempre stato, i tifosi e la società mi sono sempre stati vicini e per questo sarò sempre grato al Psg, ma devo pensare a cosa farò nei prossimi anni, presto deciderò, ma in questo momento sto riflettendo, non voglio firmare un contratto per stare qui poco tempo, se rinnovo lo faccio per stare qui tanti anni, sto riflettendo su questo”.