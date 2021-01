Sono giorni complicati per Papa Francesco, i problemi di salute non smettono di tormentarlo e, per questo motivo, il Pontefice ha deciso di risolverli una volta per tutte. Il Santo Padre verrà operato d’urgenza nei prossimi giorni, a causa degli acciacchi causati dal nervo sciatico che nelle ultime settimane non gli hanno dato tregua. Papa Francesco infatti ha dovuto fare i conti con forti dolori, causa dei suoi problemi di deambulazione.

Operazione d’urgenza per Papa Francesco

Secondo quanto riferito dal settimanale spagnolo ‘Vida Nueva’, Papa Francesco verrà operato d’urgenza nei prossimi giorni, come dimostrano gli impegni che avrebbe cancellato per potersi sottoporre all’intervento. Si tratta comunque di un’operazione semplice, che il fisico di Papa Bergoglio dovrebbe sopportare senza troppi problemi.