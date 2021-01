Prima la dedica e poi l’atroce delitto, un ragazzo brucia la fidanzata 17enne e poi la getta in un burrone

Un atroce delitto si è consumato nelle ultime ore a Caccamo, in provincia di Palermo, dove un ragazzo si è presentato questa mattina presso la stazione dei carabinieri per confessare il delitto della fidanzata.

Si chiama Pietro Morreale e ha riferito alle autorità di aver bruciato il corpo di Roberta Siragusa, per poi gettarlo in un burrone nella zona di Monte San Calogero. La ragazza aveva solo 17 anni e nella mattinata di ieri aveva ricevuto dal suo fidanzato una dedica sotto una delle proprio foto: “amore mio bedda“, a cui poi è seguita la tragedia.

L’inchiesta

Subito dopo la confessione del ragazzo è partita l’inchiesta della procura di Termini Imerese, che sta ricostruendo la dinamica del delitto anche grazie all’aiuto del reo confesso. In città intanto è stato proclamato il lutto cittadino, come ammesso dal sindaco: “non ci sono parole per commentare quanto accaduto, che ha scosso e sconvolto le coscienze dell’intera cittadinanza. Conosco entrambe le famiglie e mai e poi mai avrei potuto immaginare questa immane tragedia che lascerà per sempre il segno nella nostra Comunità. Sono stato a casa della famiglia della giovane ragazza, ci siamo abbracciati con il cuore e con gli occhi“.