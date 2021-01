Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, venendo picchiato selvaggiamente da una banda che lo ha lasciato mezzo morto a terra.

Il suo nome è Yuriy, un ragazzo di 15 anni che al momento si trova in coma dopo essere stato aggredito da un gruppo di di ragazzi, che lo hanno colpito con ferri e spranghe. L’episodio è avvenuto lo scorso 15 gennaio, ma le immagini della rissa sono state diffuse nelle scorse ore, per provare a identificare gli aggressori.

Le parole della madre di Yuriy

Yuriy dovrebbe essersi trovato per sbaglio al centro di un regolamento di conti tra bande, venendo scambiato dai suoi aggressori per un rivale. Il 15enne è rimasto fermo immobile a terra, con il cranio fracassato come riferito dalla madre ad Actu.fr: “quando l’ho visto sul camion dei pompieri, mio figlio aveva il cranio aperto in più punti, è stato davvero orribile. Lo hanno aggredito con spranghe di ferro e stampelle. Mi ha detto che non conosceva le persone, che soffriva, che aveva freddo e che non voleva morire”.

