Triste notizia dall’Inghilterra, addio al gigantesco Freddy: è morto il cane più alto del mondo [GALLERY]

Una notizia curiosa e altrettanto triste arriva dall’Inghilterra, precisamente dall’Essex, dove la signora Claire Stoneman ha annunciato la morte del suo gigantesco alano, entrato nel Guinness dei primati per essere il cane più alto del mondo. Freddy, questo il nome dell’animale, è morto all’età di 8 anni e mezzo e misurava 1,035 metri da terra al garrese, cioè alla spalle.

LEGGI ANCHE: Fuori dall’ospedale per giorni, la storia di Boncuk: il cane che non voleva lasciare il suo padrone [VIDEO]

Quasi due metri e mezzo d’altezza

La morte del cane più alto del mondo ha fatto immediatamente il giro del web, soprattutto per la stazza di Freddy che, quando si metteva in piedi sulle zampe posteriori, era alto 2 metri e 26 centimetri, molto al di sopra di qualsiasi essere umano. “Era la mia vita, la mia ragione di vita, la mia gioia e la mia fatica” le parole della sua padrona, sconquassata dal dolore per la perdita del suo amato Freddy.